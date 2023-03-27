Відбір на Євро-2024: Нідерланди здобули першу перемогу, Франція закріпила лідерство в групі (відео)

Завершилися матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 у квінтеті B.

У матчах 2-го туру відбору на Євро-2024 збірна Нідерландів на власному полі розбила Гібралтар ( 3:0 ), а Франція на виїзді обіграла Ірландію ( 0:1 ).

"Ораньє" вийшли вперед на 23-й хвилині зусиллями Мемфіса Депая. На старті другого тайму перевагу нідерландців подвоїв Нейтан Аке. На 51-й хвилині гості залишилися в меншості – Ліам Вокер отримав пряму червону картку.

Крапку в цій зустрічі на 82-й хвилині поставив Аке, оформивши дубль.

Для "Помаранчевих" це перша перемога у відборі на Євро-2024. У стартовому турі підопічні Рональда Кумана розгромно програли французам.

В іншому матчі групи B збірна Франції здолала Ірландію завдяки єдину голу, який на 50-й хвилині забив Бенжамен Павар.

Після другого туру французи очолюють цей квінтет, маючи 6 очок. Далі йдуть Греція (3), Нідерланди (3), Ірландія (0) і Гібралтар (0).

У третьому турі кваліфікації на континентальну першість, 16 червня, Франція на виїзді зіграє з Гібралтаром, а Греція прийме Ірландію.

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