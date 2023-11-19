Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів останнього туру

Збірна України позмагається за пряму путівку на чемпіонат Європи проти Італії.

19 – 21 листопада відбудуться матчі заключного 10-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У своєму останньому поєдинку групового раунду кваліфікації на континентальну першість збірна України зіграє проти команди Італії. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбудеться у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена".

Матч між українцями та італійцями розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що для обох збірних цей поєдинок буде вирішальним у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи. Перед заключним туром Італія та Україна мають однакову кількість очок (по 13), але "Скуадра Адзурра" випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Таблиця групи С перед заключним туром

Таблиця групи С перед заключним туром / Фото: flashscore.ua

Підопічним Сергія Реброва потрібно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування раунду плейоф відбудеться 23 листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться у грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Неділя, 19 листопада 16:00 Група G УГОРЩИНА ЧОРНОГОРІЯ _:_ 16:00 Група G СЕРБІЯ БОЛГАРІЯ _:_ 19:00 Група F БЕЛЬГІЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 19:00 Група F ШВЕЦІЯ ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 Група A ІСПАНІЯ ГРУЗІЯ _:_ 21:45 Група A ШОТЛАНДІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група J ПОРТУГАЛІЯ ІСЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА СЛОВАЧЧИНА _:_ 21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН ЛЮКСЕМБУРГ _:_ Понеділок, 20 листопада 21:45 Група C УКРАЇНА ІТАЛІЯ _:_ 21:45 Група C ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ АНГЛІЯ _:_ 21:45 Група E ЧЕХІЯ МОЛДОВА _:_ 21:45 Група E АЛБАНІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ ДАНІЯ _:_ 21:45 Група H СЛОВЕНІЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Група H САН-МАРИНО ФІНЛЯНДІЯ _:_ Вівторок, 21 листопада 21:45 Група B ГРЕЦІЯ ФРАНЦІЯ _:_ 21:45 Група B ГІБРАЛТАР НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 Група D ХОРВАТІЯ ВІРМЕНІЯ _:_ 21:45 Група D УЕЛЬС ТУРЕЧЧИНА _:_ 21:45 Група I РУМУНІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 21:45 Група I АНДОРРА ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 Група I КОСОВО БІЛОРУСЬ _:_

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