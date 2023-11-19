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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів останнього туру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів останнього туру

Україна – Італія / Фото: Associated Press

Збірна України позмагається за пряму путівку на чемпіонат Європи проти Італії.

19 – 21 листопада відбудуться матчі заключного 10-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У своєму останньому поєдинку групового раунду кваліфікації на континентальну першість збірна України зіграє проти команди Італії. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбудеться у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена".

Матч між українцями та італійцями розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що для обох збірних цей поєдинок буде вирішальним у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи. Перед заключним туром Італія та Україна мають однакову кількість очок (по 13), але "Скуадра Адзурра" випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Таблиця групи С перед заключним туром

Таблиця групи С перед заключним туром / © flashscore.ua
Таблиця групи С перед заключним туром / Фото: flashscore.ua

Підопічним Сергія Реброва потрібно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
  • Жеребкування раунду плейоф відбудеться 23 листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться у грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Неділя, 19 листопада
16:00 Група G УГОРЩИНА   ЧОРНОГОРІЯ _:_
16:00 Група G СЕРБІЯ   БОЛГАРІЯ _:_
19:00 Група F БЕЛЬГІЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
19:00 Група F ШВЕЦІЯ   ЕСТОНІЯ _:_
21:45 Група A ІСПАНІЯ   ГРУЗІЯ _:_
21:45 Група A ШОТЛАНДІЯ   НОРВЕГІЯ _:_
21:45 Група J ПОРТУГАЛІЯ   ІСЛАНДІЯ _:_
21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   СЛОВАЧЧИНА _:_
21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
Понеділок, 20 листопада
21:45 Група C УКРАЇНА   ІТАЛІЯ _:_
21:45 Група C ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ   АНГЛІЯ _:_
21:45 Група E ЧЕХІЯ   МОЛДОВА _:_
21:45 Група E АЛБАНІЯ   ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_
21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   ДАНІЯ _:_
21:45 Група H СЛОВЕНІЯ   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Група H САН-МАРИНО   ФІНЛЯНДІЯ _:_
Вівторок, 21 листопада
21:45 Група B ГРЕЦІЯ   ФРАНЦІЯ _:_
21:45 Група B ГІБРАЛТАР   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 Група D ХОРВАТІЯ   ВІРМЕНІЯ _:_
21:45 Група D УЕЛЬС   ТУРЕЧЧИНА _:_
21:45 Група I РУМУНІЯ   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
21:45 Група I АНДОРРА   ІЗРАЇЛЬ _:_
21:45 Група I КОСОВО   БІЛОРУСЬ _:_

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Дата публікації
Перегляди
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