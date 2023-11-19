Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів останнього туру

Збірна України позмагається за пряму путівку на чемпіонат Європи проти Італії.
19 – 21 листопада відбудуться матчі заключного 10-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.
У своєму останньому поєдинку групового раунду кваліфікації на континентальну першість збірна України зіграє проти команди Італії. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбудеться у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена".
Матч між українцями та італійцями розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде доступна на нашому сайті.
Зазначимо, що для обох збірних цей поєдинок буде вирішальним у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи. Перед заключним туром Італія та Україна мають однакову кількість очок (по 13), але "Скуадра Адзурра" випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.
Таблиця групи С перед заключним туром
Підопічним Сергія Реброва потрібно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування раунду плейоф відбудеться 23 листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться у грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Неділя, 19 листопада
|16:00
|Група G
|УГОРЩИНА
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|16:00
|Група G
|СЕРБІЯ
|БОЛГАРІЯ
|_:_
|19:00
|Група F
|БЕЛЬГІЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|19:00
|Група F
|ШВЕЦІЯ
|ЕСТОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|ІСПАНІЯ
|ГРУЗІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|ШОТЛАНДІЯ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ПОРТУГАЛІЯ
|ІСЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|Понеділок, 20 листопада
|21:45
|Група C
|УКРАЇНА
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|АНГЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ЧЕХІЯ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Група E
|АЛБАНІЯ
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|Група H
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|ДАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Група H
|САН-МАРИНО
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|Вівторок, 21 листопада
|21:45
|Група B
|ГРЕЦІЯ
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ГІБРАЛТАР
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|Група D
|ХОРВАТІЯ
|ВІРМЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|УЕЛЬС
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група I
|РУМУНІЯ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|АНДОРРА
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|Група I
|КОСОВО
|БІЛОРУСЬ
|_:_
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