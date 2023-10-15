Відбір на Євро-2024: турнірні розклади у групі збірної України за три тури до фінішу

Позаду вже сім турів турів групового етапу відбору на Євро-2024. Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат Європи з футболу, тож розбираємося, що "синьо-жовтим" потрібно для досягнення цієї мети.

В рамках 7-го туру відбору на Євро-2024 команда Сергія Реброва в Празі здобула перемогу (2:0) над командою Північної Македонії, поліпшивши свої шанси пробитися на ЧЄ. Українці тимчасово піднялися на прохідну другу позицію у своїй групі, однак потім опустилися на третє місце після розгромної перемоги Італії над Мальтою (4:0).

Згідно з регламентом, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

За підсумками семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Така ж кількість залікових балів у Італії, але "Скуадра Адзурра" випереджає "синьо-жовтих" завдяки перемозі в очній зустрічі, а також має один матч у запасі. Лідирує з 13 очками Англія, у якої теж є одна гра в запасі. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після семи турів

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

Турнірні розклади у групі С перед восьмим туром

У 8-му турі кваліфікації на Євро-2024 збірна України 17 жовтня на виїзді зустрінеться з Мальтою. Того ж дня очний матч в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії.

Незалежно від результатів цих поєдинків, Україна та Італія у восьмому турі не можуть гарантувати собі путівки до фінальної стадії, так само як і втратити шанси на топ-2.

Англія ж оформить вихід на ЧЄ у разі перемоги над італійцями або ж навіть нічиєї, якщо українці не зможуть обіграти Мальту.

Північна Македонія втратить шанси на топ-2, якщо Україна переможе, а Італія втратить очки. Мальта ще раніше попрощалася з надіями фінішувати в топ-2.

Як збірній України отримати пряму путівку на Євро-2024?

У контексті боротьби за другу позицію, яка дозволяє напряму вийти на чемпіонат Європи, все перебуває в руках команди Реброва. 17 жовтня українцям необхідно перемагати Мальту. У такому разі "синьо-жовті" підійдуть до вирішальної міжнародної паузи в листопада з 13 очками у своєму активі.

Якщо італійці виграють два свої наступні матчі проти Англії (17 жовтня) та Північної Македонії (17 листопада), то доля путівки на першість континенту визначиться в заключному турі, де "синьо-жовті" 20 листопада прийматимуть "Скуадру Адзурру" в німецькому Леверкузені.

За такого розвитку подій перед лобовом матчем з Україною команда Лучано Спалетті матиме 16 балів, а підопічні Реброва – 13. Згідно з регламентом, за рівної кількості очок у команд вище в таблиці буде та, в якої краща різниця забитих і пропущених голів в очних протистояннях. Таким чином, українцям потрібно буде перемагати Італію щонайменше з різницею у два голи, аби нівелювати поразку 1:2 від чинних чемпіонів Європи в Мілані.

Однак, якщо Італія втратить очки в матчах з Англією або Північною Македонією, то завдання нашої збірної стане дещо легшим. За такого сценарію Україну задовільнить перемога в останньому турі над "Скуадрою Адзуррою" з будь-яким рахунком.

Чи може збірна України пробитися на Євро-2024 через плейоф?

Якщо українська збірна не зуміє фінішувати в топ-2 відбіркової групи, то залишається можливість поборотися за вихід на чемпіонат Європи через плейоф.

Тобто через стикові матчі збірних за підсумками їхніх виступів у Лізі націй сезону-2022/23. Там українська команда посіла друге місце у своїй групі Дивізіону B, переможцем нашого квартету стала Шотландія.

Переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів (A, B, С) Ліги націй забронювали собі путівки до плейоф відбору Євро-2024. Проте якщо ці збірні вийдуть на ЧЄ через кваліфікацію, то їх у стикових матчах замінять інші команди. Порядок їхнього вибору залежить від рейтингу в Лізі націй.

Станом на 13 жовтня збірна України потрапляла до списку учасників стикових матчів за сіткою Дивізіону В разом з Ізраїлем, Фінляндією та Боснією і Герцеговиною. За таких розкладів "синьо-жовтих" у півфіналі плейоф очікує зустріч з Ізраїлем. Однак ситуація ще може змінитися, тому команді Реброва все ж краще постаратися вийти на Євро через відбіркову групу.

Стикові матчі відбору до чемпіонату Європи заплановано на 21 та 26 березня 2024 року. Ці поєдинки відбуватимуться у форматі одноматчевих протистоянь.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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