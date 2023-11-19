Відбір на Євро-2024: турнірні розклади у всіх групах перед заключними матчами

Розповідаємо про турнірне становище збірних за тур до кінця групового раунду кваліфікації до чемпіонату Європи.

Груповий етап кваліфікації до чемпіонату Європи з футболу 2024 року добігає до свого завершення. Попереду лише матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024.

Місця у фінальної стадії Євро-2024 уже забронювали собі шістнадцять збірних: Німеччина (країна-господарка), Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія та Швейцарія. За підсумками останнього туру до них приєднаються ще п'ять команд.

Згідно з регламентом, напряму до фінальної стадії Євро-2024 виходять збірні, які посіли перші та другі місця у кожній групі.

Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Жеребкування раунду плейоф відбудеться 23 листопада 2023 року, а стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Розбираємося в турнірних розкладах для усіх збірних-учасниць європейської кваліфікації перед заключним туром, який відбудеться 19 – 21 листопада.

Група A

1. Іспанія – (7 матчів, 18 очок)

2. Шотландія – (7 матчів, 16 очок)

3. Норвегія – (7 матчів, 10 очок)

4. Грузія – (7 матчів, 8 очок)

5. Кіпр – (8 матчів, 0 очок)

Матчі заключного туру: Шотландія – Норвегія, Іспанія – Грузія (19 листопада).

Іспанія та Шотландія вийшли до фінальної частини Євро-2024.

Група B

1. Франція – (7 матчів, 21 очок)

2. Нідерланди – (7 матчів, 15 очок)

3. Греція – (7 матчів, 12 очок)

4. Ірландія – (8 матчів, 6 очок)

5. Гібралтар – (7 матчів, 0 очок)

Матчі заключного туру: Гібралтар – Нідерланди, Греція – Франція (21 листопада).

Франція та Нідерланди вийшли вийшли до фінальної частини Євро-2024. Греція втратила шанси на топ-2, але зіграє у стикових матчах.

Група C

1. Англія – (7 матчів, 19 очок)

2. Італія – (7 матчів, 13 очок)

3. Україна – (7 матчів, 13 очок)

4. Північна Македонія – (7 матчів, 7 очок)

5. Мальта – (8 матчів, 0 очок)

Матчі заключного туру: Північна Македонія – Англія, Україна – Італія (20 листопада).

Англія вийшла до фінальної стадії Євро-2024. Італія вийде на чемпіонат Європи, якщо не програє Україні. У разі поразки італійці зіграють у стикових матчах. Україна вийде на ЧЄ у разі перемоги над Італією.

Група D

1. Туреччина – (7 матчів, 16 очок)

2. Хорватія – (7 матчів, 13 очок)

3. Уельс – (7 матчів, 11 очок)

4. Вірменія – (7 матчів, 8 очок)

5. Латвія – (8 матчів, 3 очки)

Матчі заключного туру: ﻿Хорватія – Вірменія, Уельс – Туреччина (21 листопада).

Туреччина вийшла до фінальної стадії Євро-2024. Хорватія вийде на ЧЄ, якщо переможе Вірменію або Уельс не зможе обіграти Туреччину. Уельс гарантує собі путівку на першість континенту, якщо обіграє Туреччину, а Хорватія втратить очки з Вірменією.

Група E

1. Албанія – (7 матчів, 14 очок)

2. Чехія – (7 матчів, 12 очок)

3. Польща – (8 матчів, 11 очок)

4. Молдова – (7 матчів, 10 очок)

5. Фарерські острови – (7 матчів, 1 очко)

Матчі заключного туру: ﻿Албанія – Фарерські острови, Чехія – Молдова (20 листопада).

Албанія вийшла до фінальної стадії Євро-2024. Чехія вийде на чемпіонат Європи, якщо не програє Молдові. У разі перемоги над чехами Молдова вийде на ЧЄ.

Група F

1. Австрія – (8 матчів, 19 очок)

2. Бельгія – (7 матчів, 17 очок)

3. Швеція – (7 матчів, 7 очок)

4. Азербайджан – (7 матчів, 7 очок)

5. Естонія – (7 матчів, 1 очко)

Матчі заключного туру: ﻿Бельгія – Азербайджан, Швеція – Естонія (19 листопада).

Австрія та Бельгія вийшли до фінальної стадії Євро-2024.

Група G

1. Угорщина – (7 матчів, 15 очок)

2. Сербія – (7 матчів, 13 очок)

3. Чорногорія – (7 матчів, 11 очок)

4. Литва – (8 матчів, 6 очок)

5. Болгарія – (7 матчів, 3 очки)

Матчі заключного туру: Угорщина – Чорногорія, Сербія – Болгарія ﻿(19 листопада).

Угорщина вийшла на Євро-2024. Сербія гарантує собі путівку до фінальної стадії, якщо не програє Болгарії або якщо Чорногорія втратить очки з Угорщиною. Чорногорія вийде на ЧЄ, якщо обіграє Угорщину, а Сербія зазнає поразки від Болгарії.

Група H

1. Данія – (9 матчів, 22 очки)

2. Словенія – (9 матчів, 19 очок)

3. Казахстан – (9 матчів, 18 очок)

4. Фінляндія – (9 матчів, 15 очок)

5. Північна Ірландія – (9 матчів, 6 очок)

6. Сан-Марино – (9 матчів, 0 очок)

Матчі заключного туру: Північна Ірландія – Данія, Сан-Марино – Фінляндія, Словенія – Казахстан (20 листопада).

Данія вийшла на Євро-2024. Словенія вийде на чемпіонат Європи, якщо не програє Казахстану. У разі перемоги над словенцями Казахстан потрапить на ЧЄ. Фінляндія втратила шанси на топ-2 та зіграє у стикових матчах.

Група I

1. Румунія – (9 матчів, 19 очок)

2. Швейцарія – (9 матчів, 17 очок)

3. Ізраїль – (9 матчів, 12 очок)

4. Косово – (9 матчів, 11 очок)

5. Білорусь – (9 матчів, 9 очок)

6. Андорра – (9 матчів, 2 очки)

Матчі заключного туру: Андорра – Ізраїль, Косово – Білорусь, Румунія – Швейцарія (21 листопада).

Румунія та Швейцарія вийшли до фінальної стадії Євро-2024. Ізраїль втратив шанси на топ-2 і візьме участь у стикових матчах.

Група J

1. Португалія – (9 матчів, 27 очок)

2. Словаччина – (9 матчів, 19 очок)

3. Люксембург – (9 матчів, 14 очок)

4. Ісландія – (9 матчів, 10 очок)

5. Боснія та Герцеговина – (9 матчів, 9 очок)

6. Ліхтенштейн – (9 матчів, 0 очок)

Матчі заключного туру: Португалія – Ісландія, Боснія та Герцеговина – Словаччина, Ліхтенштейн – Люксембург (19 листопада).

Португалія та Словаччина вийшли до фінальної стадії Євро-2024. Боснія та Герцеговина і Люксембург зіграють у стикових матчах.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться у грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

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