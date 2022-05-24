"Відбита наглухо наволоч": дружина Усика - про звірства окупантів на Херсонщині

"Відбита наглухо наволоч": дружина Усика - про звірства окупантів на Херсонщині

Дружина чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) відреагувала на воєнні злочини росіян на окупованій Херсонщині.

Катерина Усик підкреслила, що всі причетні до цього жахіття будуть покарані.

Про це дружина боксера написала у своєму Instagram.

"Я читаю ці новини й у мене очі на лоба вилазять. Це збоченці х**ові! Це ж не люди. Відбита наглухо наволоч. Я так розумію, їм дали дозвіл на усі їхні хворі фантазії.

За кожну людину доведеться відповідати. Однозначно. І не важливо, скільки на це часу піде. Усіх рашистів, причетних до цього жахіття, знищать", – написала Катерина.

Нагадаємо, що п'ята ракетка України Леся Цуренко розповіла, що з початком вторгнення Росії отримала слова підтримки лише від декількох тенісистів.

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