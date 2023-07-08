Відбитий пенальті на останніх секундах: визначився переможець молодіжного Євро-2023 (відео)

Молодіжна збірна Англії (U-21) стала переможцем фінального турніру Євро-2023. У фінальному поєдинку континентальної першості родоначальники футболу здолали команду Іспанії з рахунком 1:0 .

Вирішальний матч чемпіонату Європи відбувся в грузинському Батумі на однойменній арені.

Єдиний гол у цій зустрічі англійці забили в компенсований до першого тайму час. Автором переможного м'яча став півзахисник "Ліверпуля" Кертіс Джонс, якому асистував хавбек "Манчестер Сіті" Коул Палмер.

На початку другого тайму "Червона фурія" могла відігратися, але гол Абеля Руїса після перегляду відеоповтору було скасовано через офсайд.

Проте найдраматичніший момент фіналу стався наприкінці поєдинку. Іспанія заробила пенальті, але Абель Руїс на 90+9-й хвилині не зумів переграти з 11-метрової позначки Джеймса Траффорда. Воротар англійців здійснив подвійний сейв, впоравшись також з добиванням від іспанців.

Огляд матчу

Ба більше, підопічні Лі Карслі не пропустили жодного гола на цьому турнірі. Спершу збірна Англії виграла свою групу, обігравши Чехію, Ізраїль та Німеччину з однаковим рахунком 2:0. У плейоф команда "Трьох левів" подужала Португалію (1:0) та розбила Ізраїль (3:0).

Таким чином, англійці помстилися іспанцям за розгромну перемогу над збірною України (5:1) в півфіналі Євро-2023.

Нагадаємо, дійшовши до півфіналу Євро-2023, збірна України вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

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