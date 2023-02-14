Відбив пенальті та знепритомнів: у Бельгії під час матчу помер 25-річний воротар

Поєдинок аматорського чемпіонату Бельгії ознаменувався трагедією.
Страшною трагедією завершився матч аматорського чемпіонату Бельгії між командами "Вінкель Спорт" і "Вестрозебек". Воротар господарів Арне Еспель помер під час поєдинку.
Про це повідомляє видання Het Nieuwsblad.
Під час зустрічі команда гостей заробила право на пенальті. 25-річний бельгійський голкіпер "Вінкель Спорт" Арне Еспель парирував 11-метровий, але одразу після цього впав на газон і знепритомнів.
Лікарі намагалися врятувати життя гравця, зокрема із застосуванням дефібрилятора. Однак дорогою до лікарні серце голкіпера назавжди зупинилося.
"Це трагедія і шок для нас. Арне все своє життя був у клубі, його дуже любили. Він був чудовим хлопцем, завжди доброзичливим і готовим допомогти. Це справді важкий удар. Передусім для його сім'ї, а також для всіх нас", – прокоментував трагедію спортивний директор "Вінкель Спорт" Патрік Ротсарт.
Раніше повідомлялося, що футболіст луганської "Зорі" Олег Данченко переніс клінічну смерть під час тренування на зборах у Туреччині. У 28-річного українця тричі зупинялося серце.
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