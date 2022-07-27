Відбив пенальті, який суддя змусив перебити: Лунін провів повний матч за "Реал" на зборі в США (відео)

23-річний голкіпер став єдиним футболістом "вершкових", який провів на полі всю гру. Щодо результату, то Луніну не вдалося вберегти свої ворота "на замку", адже суперник двічі засмутив Андрія.

Наприкінці матчу Луніну вдався сейв з пенальті, проте головний суддя ухвалив рішення, що удар потрібно перевиконати, адже українець надто далеко вийшов із воріт. Під час другої спроби Лунін вже виявився безсилим.

Lunin protesta porque cree que no se ha adelantado en el penalti, pero ponen la repetición y… pic.twitter.com/R6otuiABFA — Juan López (@Juanlopezf10) July 27, 2022

Сама дуель завершився з рахунком 2:2. У складі Королівського клубу забивали Карім Бензема та Еден Азар. До вашої уваги відеоогляд цього протистояння.

Для мадридської команди це другий спаринг літньої підготовки. У першому "Реал" поступився своєму одвічному ворогу - "Барселоні" (0:1). На воротах тоді стояв бельгієць Тібо Куртуа.

Наступний товариський матч "Реал" проведе 31 липня проти "Ювентуса".

Зазначимо, Андрій перебрався до мадридського топклубу з луганської "Зорі" влітку 2018 року, підписавши шестирічний контракт. За цей час українець провів за "вершкових" лише п'ять матчів, причому у Чемпіонаті Іспанії він дебютував лише наприкінці минулого сезону.

У сезоні-2021/22 Лунін провів лише 4 матчі за "Реал" у всіх турнірах, по два - в чемпіонаті та Кубку Іспанії. Разом з командою українець став переможцем Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, фантастичний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії-2021/22 після виходу віч-на-віч.

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