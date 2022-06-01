Відбудуємо країну разом: збірна України запустила продаж віртуальних квитків на матч із Шотландією

Збірна України пропонує купити віртуальний квиток на півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

У середу, 1 червня, збірна України зустрінеться з шотландцями на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Для "синьо-жовтих" це буде перший офіційний матч 2022 року.

Далеко не всі українські уболівальники зараз можуть прибути до Шотландії та підтримати команду Олександра Петракова в надважливому поєдинку. Однак купити віртуальний квиток на гру Шотландія - Україна може будь-хто з будь-якої точки світу.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24, яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Всі, хто хоче долучитися до відновлення України й підтримати національну збірну, зможуть зробити внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 грн.

Кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України. Наприклад, за внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу. Придбати віртуальні квитки та побачити перелік подарунків можна за посиланням.

Зауважимо, що віртуальний квиток не дає можливості відвідати матч. Онлайн-трансляція за участю українських ведучих та коментаторів буде доступна на YouTube-каналі ВЗБІРНА.

Організаторами збору коштів від продажу віртуальних квитків на матч збірної України виступили компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та квитковий сервіс TicketBox.

Матч Шотландія - Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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