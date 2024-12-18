Відбулася офіційна церемонія прибуття Усика та Ф'юрі на бій-реванш: боксери дали коментарі (відео)

У вівторок ввечері, 17 грудня, відбулася офіційна церемонія прибуття володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександра Усика та ексчемпіона Тайсона Ф'юрі на бій-реванш.

Під час цього медіазаходу боксери зійшли з трапу своїх літаків та дали короткі інтерв'ю в прямому ефірі. Українець прибув на церемонію в ефектному вбранні і навіть встиг приміряти на себе роль пілота.

Олександр Усик / Фото: instagram.com/matchroomboxing

Could Usyk be a plane pilot in another universe? #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/zBJWYAcaNU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

The Aura of Usyk ⚡#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/9hwFgLozmF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

"Велике шоу? Так, я відчуваю. Дуже відчуваю. Привіт, Ріяде. Я радий бути тут знову. Містер Туркі, дякую велике. Побачимося 21 грудня, я готовий. Я готовий до бою. Тайсон сказав, що нокаутує мене? Це тільки його розмови. Ми побачимо. Послухайте, ми побачимо. На все воля Божа. Це справді великий поєдинок. Я почуваюся добре. Що я відчуваю? Я відчуваю, що виграю", – сказав Усик.

Usyk says he has a secret plan for Saturday night #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Zo3Cb2LAN8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

Своєю чергою, "Циганський король" укотре заявив, що відправить українця в нокаут.

Тайсон Ф'юрі / Фото: instagram.com/matchroomboxing

Тайсон Ф'юрі / Фото: instagram.com/matchroomboxing

"Це єдине шоу в місті, "Циганський король" тут. Це найбільша подія в моєму житті. Чекаю з нетерпінням, щоб знову влаштувати шоу. Я його нокаутую. Я дам Туркі те, що обіцяв у травні – приготованого кролика на кухні. Я дотримаю обіцянку. Улюблений момент цього тижня? Мій улюблений момент – коли в суботу ввечері мені підіймуть руку: "And new", – сказав Ф'юрі.

Tyson Fury pretended to trip down the stairs #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/XWydA7DZVQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

"My favorite moment is getting my hand raised on Saturday night."



Tyson Fury predicts a knockout versus Oleksandr Usyk #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/J2KBB6lxTC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

Повне відео церемонії прибуття Усика та Ф'юрі на бій-реванш

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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