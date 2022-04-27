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"Відчепіться": український баскетболіст з російським паспортом не хоче повертатися до РФ

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"Відчепіться": український баскетболіст з російським паспортом не хоче повертатися до РФ

БК ЦСКА

Уродженець Донецька Джоел Боломбой, який виступав за ЦСКА, відмовився повертатися до московського баскетбольного клубу.

Центровий відреагував на листа віцепрезидентки клубу Наталії Фураєвої з вимогою повернувся до клубу не пізніше 1 травня. Інакше клуб вважатиме відсутність гравця порушенням трудової угоди та звернеться до суду.

"Відчепіться! Я вже сказав вам, що я не повернуся. Ви намагаєтеся змусити гравців робити те, що вам потрібно, шляхом погроз та покарань. Коли ситуація між Росією та Україною загострилася, ви сказали мені та всій команді, що все розумієте, і що ми можемо поїхати", – написав Болобой у Instagram stories.

© instagram.com/bolomboy21/
instagram.com/bolomboy21/

Боломбой народився у Донецьку. У 2018 році він отримав російське громадянство та дебютував за збірну країни.

Нагадаємо, що воротаря Івана Луку Вавассорі, який захищає Україну від російських загарбників, було поранено під час обстрілів у блокадному Маріуполі.

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