"Відчепіться": український баскетболіст з російським паспортом не хоче повертатися до РФ

"Відчепіться": український баскетболіст з російським паспортом не хоче повертатися до РФ

Уродженець Донецька Джоел Боломбой, який виступав за ЦСКА, відмовився повертатися до московського баскетбольного клубу.

Центровий відреагував на листа віцепрезидентки клубу Наталії Фураєвої з вимогою повернувся до клубу не пізніше 1 травня. Інакше клуб вважатиме відсутність гравця порушенням трудової угоди та звернеться до суду.

"Відчепіться! Я вже сказав вам, що я не повернуся. Ви намагаєтеся змусити гравців робити те, що вам потрібно, шляхом погроз та покарань. Коли ситуація між Росією та Україною загострилася, ви сказали мені та всій команді, що все розумієте, і що ми можемо поїхати", – написав Болобой у Instagram stories.

instagram.com/bolomboy21/

Боломбой народився у Донецьку. У 2018 році він отримав російське громадянство та дебютував за збірну країни.

Нагадаємо, що воротаря Івана Луку Вавассорі, який захищає Україну від російських загарбників, було поранено під час обстрілів у блокадному Маріуполі.

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