"Відчув крівцю і пішов": Усик повернувся до Києва і розповів про сенсаційну перемогу над Джошуа

"Відчув крівцю і пішов": Усик повернувся до Києва і розповів про сенсаційну перемогу над Джошуа

За словами Усика, пояси WBA, WBO, IBF і IBO прибудуть до України приблизно через три тижні.

Український боксер Олександр Усик у ніч проти понеділка, 27 вересня, повернувся до Києва після сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа у надважкій вазі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі боксера.

Новий чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF і IBO разом із командою прилетів до столичного аеропорту "Бориспіль" о 00:35 за місцевим часом.

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Як пише "УП", у терміналі на боксера чекали прихильники, десятки журналістів, а також близькі. Окрім того, Усика зустріла ексчемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова.

До журналістів спортсмен із синцями та саднами на обличчі вийшов через дві години після прибуття. Він розповів, що у день після бою думав про те, щоб "пошвидше потрапити додому, побачити синів і доньку, які дуже сильно хвилювалися".

Під час брифінгу спортсмен також згадав, як у третьому раунді "непогано влучив" Джошуа у підборіддя. "Внутрішній стан був такий - відчув крівцю і пішов. Цей раунд був дуже напруженим". За словами боксера, надалі тренер допомагав йому контролювати ситуацію, тож Усик був "технічно зібраним".

На запитання про те, чи очікувати прихильникам боксу на реванш, Усик відповів: "Треба спершу видихнути (...). Я не думаю, що хтось із нас зараз хоче говорити про реванш, ми просто хочемо загоїти рани, які з'явилися у нас під час підготовки і в бою".

Він також розповів, що пояси WBA, WBO, IBF і IBO прибудуть до України приблизно через три тижні, коли на них "вигравіюють дату, місце і імена".

Коли Усика попросили розповісти про те, як воно - бути чемпіоном світу у двох вагових категоріях, боксер сказав: "Прикольно. (...) В інсті (Instagram) нормально підписників з'явилося".

Нагадаємо, що Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

Одразу після оголошення результату бою Сашко в ринзі не стримав емоцій та розплакався.

"Це означає дуже багато для мене. Бій минув саме так, як і і припускав. Було декілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі, - сказав він, додавши: - Це була ще не найкраща моя версія".

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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