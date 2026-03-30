"Відчув, що не можу нормально дихати": Луческу прокоментував свою екстрену госпіталізацію

Мірча Луческу / © Associated Press

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував свою екстрену госпіталізацію.

80-річний керманич знепритомнів перед ранковим тренуванням румунської збірної напередодні товариського матчу зі Словаччиною, який відбудеться 31 березня. Після надання медиками першої допомоги його госпіталізували до однієї з лікарень Бухареста.

"Я дуже розлютився, коли почав аналізувати матч із Туреччиною, хоча минуло вже три дні. І від цього нервового напруження мені стало зле. Я відчув, що не можу нормально дихати. Я в жодному разі не переніс зупинку серця, хоча бачив, що дехто так написав. Була фібриляція. Пізніше я пройду ще один комплекс обстежень", — наводить слова Луческу видання Golazo.

Мірча зазначив, що отримав велику кількість повідомлень із підтримкою, зокрема від українських вболівальників та колег.

"Я був здивований, що всі знали, що зі мною сталося через 40-45 хвилин після інциденту в Могошоаї. Навіть Джорджо Маркетті, заступник генерального секретаря УЄФА, написав мені. Італійці, турки, українці — я був справді вражений, побачивши, скільки людей думало про мене. Мій телефон фактично заблокувався. Дякую всім за добрі думки і кажу, що зі мною все гаразд", — наголосив Луческу.

Також Луческу зазначив, що через стан здоров'я не зможе полетіти зі збірною Румунії на товариський матч проти Словаччини.

"Куди мені ще їхати? Хто мене відпустить після всього того, що сталося? Сподіваюся, хлопці впораються і без мене. Все, закінчилося. Але важливіше інше: я вірю в потенціал цього покоління. Футболісти мають великий талант. За підтримки вони та новий тренер зможуть досягти хороших результатів, я в цьому переконаний", — заявив Луческу.

Нагадаємо, 26 березня збірна Румунії у півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програла Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

Також ми розповідали , що Луческу став найстаршим тренером в історії футбольних збірних.