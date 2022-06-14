"Відчув спустошення": Шевченко назвав момент війни, після якого його емоційно "накрило"

"Відчув спустошення": Шевченко назвав момент війни, після якого його емоційно "накрило"

Легенда українського та світового футболу Андрій Шевченко розповів, що відчув в перші дні повномасштабного вторгнення РФ та назвав найболючіший момент війни.

Шевченко зізнався, що зазнав найбільшого потрясіння за час війни після того, як російські окупанти залишили Київську область. Легендарний футболіст був шокований, побачивши наслідки звірств армії агресора.

Про це він розповів у коментарі для ПРОФУТБОЛ digital.

"У перші дні відчув спустошення. Зараз ми бачимо жорстокість російської армії. Це геноцид українського народу. Багато дуже емоційних моментів.

Бачив багато знімків зруйнованих будинків. Моя мама чула дуже сильний удар біля того місця, де вона мешкає. Було пошкоджено радіостанцію. Я намагався часто спілкуватися, це було тяжко.

Але те, що мене "накрило", – це коли звільнили Бучу, Гостомель. Коли почали розкриватися факти звірячих дій російської армії. Зґвалтування, вбивства... Це шокувало весь світ", - сказав Шевченко під час свого візиту до столиці України.

Читайте також:

Бойкот російським спортсменам: Андрій Шевченко та 1+1 media запускають проєкт "Спортивний фронт"

Щемний момент із легендарним атлетом та допомога Україні: Шевченко взяв участь у благодійному матчі в Лондоні

"Заголовки в газетах поступово зникають": Шевченко закликав світ не припиняти допомагати Україні