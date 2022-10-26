"Відчували гордість за те, що представляємо Україну": тренер "Шахтаря" - про нічию з "Селтіком" та євровесну

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич прокоментував нічийний результат у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка".

Гра на "Селтік Парк" завершилася з рахунком 1:1 . Цей результат гарантував "помаранчево-чорним" єврокубкову весну - "Шахтар" як мінімум завоював путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи, але перед заключним туром також зберігає шанси на плейоф Ліги чемпіонів.

"Усе сподобалося. Коли результат такий, як слід, коли нічия на смак, як перемога, то це дуже позитивні емоції для мене особисто як тренера і для всієї команди. Ми справді чекали важкої гри, й усі європейські команди знають, що грати тут, на "Селтік Парк", перед 57 тисячами осіб - це нелегко і для досвідченіших команд. Однак ми настільки відважні, настільки хоробрі, що думаємо не так про наслідки, як про свої перформанси, про свою гру. Коли команда показує, що протягом матчу може змінити темп і ритм, стати протагоністом, терпіти, контратакувати і показати водночас характер. Той характер, що показує український народ, який бореться за нашу свободу, за всіх нас. Зокрема за спортсменів, тих, хто грає і представляє Україну на найбільшій сцені - Лізі чемпіонів. Цей результат є дуже важливим для нас. Ми сприймаємо це як великий успіх. Адже три місяці тому ніхто не вірив у нас, однак ми вірили. Ми вірили в щоденну роботу. І це просто наслідок тієї сімейної атмосфери, що ми створили. Ці хлопці - герої, справді герої.

Це велика відповідальність, і ми відчували цю підтримку українців. Ми були сфокусованими та абсолютно мотивованими на гру. Ми знаємо, що українські солдати б'ються і, на жаль, гинуть щодня. Постійно пам'ятаємо про це й намагаємося перенести їхню хоробрість на футбольне поле. Складно описати ці емоції. Триває війна. І, як вам відомо, я хорват за національністю, проте я знаю українців уже 20 років і чудово розумію всю ситуацію. Однак важливо також розуміти ментальність того, що зараз відбувається. І тому ми відчували всю відповідальність та гордість за те, що представляємо Україну. Ми билися до кінця й вірили, що можемо перемогти. Це було непросто. І взагалі вся ця політична ситуація - вона важка. Але ми повинні боротися далі", - цитує Йовічевича офіційний сайт "гірників".

Також коуч "Шахтаря" прокоментував майбутній матч заключного 6-го туру групового етапу проти "РБ Лейпцига", де на кону стоятиме путівка до плейоф Ліги чемпіонів.

"Лейпциг" пройшов через зміну тренера: Марко Розе змінив і схему, і стиль гри. Ми повинні розуміти, що це зараз команда, яка відповідає другому бюджету в Бундеслізі після "Баварії", я гадаю. Тож вони перебувають на досить високому рівні і точно є фаворитами в нашому протистоянні. Однак хочу сказати, що ми теж набрали обертів, почуваємося чудово, показуємо це в кожному матчі й щонайменше можемо успішно протистояти суперникові.

Ми маємо нагоду перемогти. Як вийде, не знаю. Але буде битва. Я щасливий, що ми вже набули статусу учасника єврокубків на весну. Це великий успіх. Проте кожен з нас має мрію, якої ніхто не може забрати, - подолати групу і йти все далі й далі. Суперник знає, як ми граємо тактично, однак не знає, що в наших душах і серцях. І те, за кого ми граємо, - це дуже важливо. Це наша сила", - сказав Йовічевич.

Відеоогляд матчу Селтік - Шахтар

"Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів: турнірне становище

Після матчів 5-го туру "Шахтар" з 6 очками перебуває на третьому місці в своїй групі. Лідирує з 10 пунктами "Реал", який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ . На другій позиції - "РБ Лейпциг" (9). "Селтік" - останній (2).

. На другій позиції - "РБ Лейпциг" (9). "Селтік" - останній (2). За тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" гарантували собі третю сходинку та потрапляння до 1/16 фіналу Ліги Європи. А от для виходу до плейоф ЛЧ команді Ігоря Йовічевича в заключному матчі необхідно перемогти "РБ Лейпциг".

Матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 2 листопада: "Реал" - "Селтік", "Шахтар" - РБ "Лейпциг".

Читайте також:

"Шахтар" підтримав свого форварда після божевільної хиби в матчі з "Селтіком": відео курйозного фейлу

Ліга чемпіонів: "Ювентус" з антирекордом поступився "Бенфіці", Мессі, Мбаппе та Неймар влаштували вдома гольове шоу

АЕК Ларнака - Динамо: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів