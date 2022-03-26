"Відчував, що повинен зробити свій внесок": іспанський хавбек допомагає українським біженцям у Польщі

Гарсія надає гуманітарну допомогу українцям.

Півзахисник "Осасуни" Рубен Гарсія вирушив до Варшави, щоб допомагати біженцям, які перетинають кордон України з Польщею.

"Сусід розповів мені, що з двома друзями їде до Варшави з медикаментами, підгузками, дитячим харчуванням. Усього 12 людей

Футболісти живуть ніби у міхурі, але не можна втрачати зв'язок із реальністю. Я відчував, що повинен зробити свій внесок.

З Польщі нам повідомили, що велика потреба – у підгузках, дитячому харчуванні, консервах, а також ліках, рукавичках, медичному приладді. Також ми привезли фуру одягу, хоча нам сказали, що треба менше. У нас п'ять вантажівок, забитих догори", - розповів футболіст в інтерв'ю Cadena SER.

Нагадаємо, що баскетбольний клуб "Дніпро" збирає гуманітарну допомогу для дітей з ДЦП.

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