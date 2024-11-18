"Відчуваємо тиск, але це частина футболу": Яремчук озвучив мету збірної України на матч з Албанією

Роман зазначив, що команда буде сфокусована на тому, аби здобути перемогу.

Нападник збірної України Роман Яремчук разом з головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим узяв участь у пресконференції напередодні матчу останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії.

Відповіді 28-річного форварда національної команди на запитання журналістів наводить офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що на пресконференції збірної України перед матчем з Албанією стався конфуз через російську мову.

– Як ви оцінюєте збірну Албанії? Напевно, ми будемо грати проти неї першим номером. Як нам проходити її оборону, що не дуже вдавалося в першому матчі?

– Ми граємо на виїзді, такі матчі завжди відрізняються від домашніх. Албанія – досить потужна команда. У неї гарний нападник, хороша лінія оборони, відчувається дисципліна в захисті. У нас також вистачає кваліфікованих футболістів, які здатні вирішити долю поєдинку. Будемо фокусуватися на тому, що нам потрібна перемога. Сподіватимемося, що будуть гольові моменти для того, аби їх реалізувати. Щоб на нас це вплинуло добре у психологічному плані, і кожен футболіст трошки зняв із себе стрес, відчув упевненість і показував свою найкращу гру.

– Наскільки вдалося відновитися після матчу в Батумі на важкому полі?

– Поле було для всіх однаковим. Не бачу з цим жодних проблем. Поле витримало погану погоду. Ми всі – професійні футболісти, маємо якнайшвидше відновлюватися після матчів.

– В останніх поєдинках у збірної України були помітні проблеми в атаці, зокрема ви не забили жодного гола в Лізі націй. У вас є хороші футболісти в атаці, але немає голів. Як поясните цю ситуацію?

– Часом бувають такі ігри, коли ми не забиваємо, не створюємо моментів. Але це не значить, що в нас щось не так з атакою. Особливо зараз, коли всі гравці суперників знають, що в нас хороша команда. Коли та сама Албанія майже весь матч проводить біля власного штрафного, важко знайти можливість забити. Але я впевнений, що наша команда має значний потенціал, аби забивати голи та здобувати результат. Звичайно, ми хочемо показати свій найкращий футбол, але таке трапляється.

– Чи відчуваєте ви тиск, адже збірна України ризикує вилетіти з дивізіону В? Також на цьому стадіоні в Албанії завжди чудова підтримка. Як ви психологічно готуєтеся до гри?

– Звісно, ми відчуваємо тиск, але це частина футболу. Кожна гра напружена, особливо коли ти граєш за великі клуби, щоразу борешся за три очки. Наші футболісти виступають у топчемпіонатах, проводять матчі щовихідних на найкращих стадіонах Європи. Не думаю, що це буде проблемою для нас. Звісно, завтра атмосфера на трибунах може мати свій вплив, але, сподіваюся, ми залишатимемося сфокусованими на грі.

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Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо оцінив турнірну ситуацію перед вирішальним матчем Ліги націй проти України.

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