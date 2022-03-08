"Відчуваю до нього лише повагу": Джошуа підтримав Усика, який захищає Україну від російських загарбників

"Відчуваю до нього лише повагу": Джошуа підтримав Усика, який захищає Україну від російських загарбників

Британець готовий зачекати з реваншем проти українського чемпіона.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував рішення Олександра Усика вступити до лав територіальної оборони та захищати рідну країну від російських окупантів.

"Я відчуваю до Усика лише повагу. Нехай він відпочине і розбереться з тим, з чим зараз має справу. Зараз ми не можемо говорити про бійцівську гру. Перенесення бою? Я не хочу згадувати про це. Зараз він через багато проходить, моя йому повага", - сказав Джошуа в інтерв'ю SecondsOut.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Після цього британський боксер активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. Другий поєдинок між Усиком і Джошуа повинен був відбутися до літа 2022 року, але повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну зруйнувало геть усі плани.

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