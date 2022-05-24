"Відчуваю гнів, бо на мою країну ллють багато брехні": Цуренко - про пропаганду РФ та байдужість тенісистів

"Відчуваю гнів, бо на мою країну ллють багато брехні": Цуренко - про пропаганду РФ та байдужість тенісистів

П'ята ракетка України Леся Цуренко розповіла, що з початком вторгнення Росії отримала слова підтримки лише від декількох тенісистів.

Українська тенісистці категорично не подобається, що багато спортсменів роблять вигляд, що в Україні нічого не відбувається.

Про це Цуренко заявила в інтерв'ю First Post.

"Мені мало говорять про підтримку моєї країни, і мені важко бути поруч з людьми, які виглядають так, ніби вони не розуміють. Я українка, і в моїй країні триває війна, і це тяжко. Я думаю, що зі мною говорили, можливо, чотири або п'ять гравців. Я ненавиджу те, що російська пропаганда говорить про Україну загалом. Справді, ненавиджу це. Відчуваю гнів, бо на мою країну ллють багато брехні, і мені від цього дуже боляче. Я хочу, щоб весь світ побачив, що Україна є прекрасною країною з добрими людьми", – сказала вона.

Нагадаємо, що ATP, WTA та ITF ухвалили скандальне рішення, позбавивши Wimbledon-2022 рейтингових очок через відсторонення російських та білоруських гравців. На ганебне рішення відреагував колишня перша ракетка України Сергій Стаховський.

Читайте також:

"Єдине правильне рішення": Wimbledon відреагував на позбавлення рейтингових очок через усунення росіян

"У мене немає більших кумирів": Зозуля зустрівся з пораненими українськими воїнами в Іспанії (фото)

Відомий український боксер загинув у боях з російськими загарбниками