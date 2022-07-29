"Відчуваю ненависть до цих окупантів та тварюк": футболіст "Шахтаря" пригадав звірства росіян у Бучі

19-річний півзахисник донеччан з'явився у нещодавньому товариському матчі з амстердамським "Аяксом" із написом "Буча" на спині.

Зазначимо, що в тій зустрічі у кожного виконавця "гірників" на спині замість прізвища можна було побачити українське місто, яке постраждало від російських окупантів після повномасштабного вторгнення.

Судаков у коментарі офіційному клубному каналу "Шахтаря" на YouTube згадав звірства, які чинили в Бучі російські загарбники.

"У мене на футболці було написано Буча. Важко говорити на цю тему. Те, що відбувалося у цьому місті – страх. Особисто у мене відразу виникає ненависть до цих фашистів, рашистів. При слові Буча виникають спогади – те, що читав і бачив. Ненависть до цих окупантів, до цих тварюк.

Насамперед, це гра заради емоцій. Коли приходять на стадіон 30–40 тисяч уболівальників. І там багато людей з України також підтримують. У мене сім'я дивиться по телевізору, і багато людей дивляться сім'ї по телевізору. Вони кайфують, отримують задоволення від нашої гри. Звісно, ​​хочеться вигравати для них. Ці перемоги нашій країні. Ми підтримуємо їх емоційно, хто як може", - сказав Судаков.

Додамо, загалом на Київщині наразі виявлено 1 346 тіл убитих цивільних українців. Більшість із них були вбиті з вогнепальної зброї.

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