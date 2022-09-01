"Відчуваю огиду до цих людей": непереможний українець вважає, що спортсменам країн-агресорок немає місця у нормальному суспільстві

Український чемпіон WBC Asia та WBO Asia Pacific Владислав Сіренко висловився про спортсменів з Росії та Білорусі, які продовжують мовчати та підтримують повномасштабне вторгнення до України.

Непереможний український боксер Владислав Сіренко вважає, що спортсмени країн-агресорок, які підтримують війну в Україні або мовчать, не мають права брати участь у жодних змаганнях.

Про це він заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Я вважаю, що спортсмени з Росії та Білорусі, які підтримують війну в Україні, або навіть не підтримують, а просто не висловлюються проти, не повинні допускатися до жодних змагань. Тому що вони не з цієї ліги і навіть не з цього світу, у них зовсім інші цінності і їм немає місця у нормальному суспільстві. Це моя особиста думка", - сказав Владислав.

Він заявив, що його обурює допуск деяких росіян до змагань у професійному боксі. Водночас він розуміє, чому Дмитро Бівол та Артур Бетербієв мають змогу виходити на ринг.

"Але водночас розумію, що, в принципі, дуже складно щось зробити. Адже профібокс – це більше комерційна історія. Коли на кону стоять величезні гроші, то не багатьох цікавлять якісь інші моменти, зокрема політичні. Це не виправдання, а мій роздум, чому так відбувається. Що стосується ситуації з Біволом, то думаю, що багато контрактів щодо його бою з Саулем Альваресом було підписано задовго до того, як усе почалося в Україні. І було неймовірно складно відкрутити назад всю цю історію. А Бетербієв хоч і з Росії, але я так розумію, що має вид на проживання чи навіть громадянство в Канаді. І завдяки цьому його допускають до міжнародних змагань", - пояснив боксер.

Сіренко додав, що від початку повномасштабного вторгнення він намагався достукатися до своїх знайомих у Росії, однак згодом зрозумів, що в цьому немає жодного сенсу.

"Всі, з ким я мав якесь щільне спілкування, мене розчарували своїм підходом, своїм мисленням. Абсолютно всі. Я відчуваю вже певну огиду до цих людей, які підтримують насильство якимось чином. Намагання достукатися до них не має жодного сенсу. Що можна пояснити людям, які фізично не можуть нічого зрозуміти. Це, напевно, якась недорозвиненість", – сказав він.

Нагадаємо, що Сіренко спілкувався з російським боксером Олександром Повєткіним після повномасштабного вторгнення РФ до України.

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