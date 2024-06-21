"Віддали все життя": Яремчук висловився про свій гол та перемогу над Словаччиною на Євро-2024

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував вольову перемогу над командою Словаччини (2:1) в матчі другого туру групового етапу Євро-2024.

Саме Яремчук забив вирішальний гол у цій зустрічі. У другому таймі Роман вийшов на заміну замість Артема Довбика і на 80-й хвилині проштовхнув м'яч у ворота Мартіна Дубравки після класного закидання від Миколи Шапаренка.

"Чесно кажучи, велика гордість представляти країну. У цей непростий час це підтвердження, що ми ніколи не здаємося, що б не було і лише рухаємося вперед. Ми отримали великий удар під дих декілька днів тому, і проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар'єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції. Дякую вболівальникам за підтримку – з гордістю можна готуватися до наступного матчу.

Різниця між грою з Румунією? Потрібно судити про це вболівальникам. Є експерти, які дивляться наші ігри. Було видно, що ми були на голову агресивнішими. Початок матчу був складним, суперник хороший, гарні футболісти. Десь вони переламали нашу ініціативу, взяли м'яч під контроль та створили моменти. Але добре, що ми витримали, дотерпіли до кінця та вирвали перемогу.

Забитий гол? На тренуваннях ти відпрацьовуєш декілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них ставишся серйозно, то обов'язково в грі тобі пощастить. Вийшов такий епізод, коли потрібно було зробити два швидких дотики до м'яча, бо і суперник, і воротар були близькими до мене. У мене не було часу на якісь рухи, тому вийшло так, що прийняв м'яча і пробив. І вийшло, що м'яч залетів у ворота.

Емоції від голу? Важко сказати. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар'єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що настане такий момент. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них. Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти – треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок.

Як перемогти Бельгію? Словаччина вже перемагала Бельгію, ми – Словаччину. Тут заплутана група, Бельгія, як я казав раніше – топзбірна з топфутболістами. Будемо аналізувати, зосередимося на своїй грі, треба просто гарно підготуватися до неї", – сказав Яремчук у коментарі для Суспільне Спорт.

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Перемога над словаками стала для збірної України першою на Євро-2024. Завдяки ній "синьо-жовті" зберегли шанси на вихід до плейоф чемпіонату Європи.

Зазначимо, що в першому турі континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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