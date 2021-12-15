Віддав асист і реалізував пенальті: український футболіст став учасником драматичної битви в Шотландії

Віддав асист і реалізував пенальті: український футболіст став учасником драматичної битви в Шотландії

Корисні дії Максима Кучерявого не допомогли його команді вийти до наступного раунду національного кубка.

Український півзахисник Максим Кучерявий, який на правах оренди із "Сент-Джонстона" виступає за клуб "Бріхін", взяв участь у неймовірно напруженому поєдинку 1/32 фіналу Кубка Шотландії проти "Дарвела".

19-річний українець на 38-й хвилині зробив гольову передачу, що дозволила його команді відкрити рахунок. Проте втримати перевагу "Бріхіну" не вдалося. Гра завершилася з рахунком 2:2, а оскільки в першому матчі команди теж розписали нічию (1:1), то справа дійшла до серії пенальті.

Кучерявий свій 11-метровий реалізував, а от його партнери не були такими точними. Два незабиті пенальті поставили хрест на бажанні Максима та Ко зіграти в наступній стадії Кубка Шотландії.

У нинішньому сезоні Кучерявий провів за шотландський клуб 20 матчах в усіх турнірах, забив 7 голів і віддав 8 асистів.

"Бріхін" виступає в п'ятому дивізіоні Чемпіонату Шотландії. Зараз команда українця посідає п'яте місце в турнірній таблиці.

Читатйте також:

Є перша перемога: Шевченко нарешті тріумфував із "Дженоа", вивівши їх до наступного етапу Кубка Італії

У Бразилії мер міста влаштував бій за правилами UFC зі своїм колишнім радником: відео епічної "заруби"