Віддав "гірникам" 9 років: зірковий легіонер українською мовою оголосив про відхід з "Шахтаря"

Про це сам гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram. 32-річний бразилець опублікував зворушливий пост українською мовою, в якому попрощався з "Шахтарем", уболівальниками донецького клубу та Україною.

"13 лютого 2013 року я прилетів до Донецька і просто з аеропорту поїхав на "Донбас Арену". "Шахтар" - "Боруссія" Дортмунд, був вечір Ліги чемпіонів. Яка гра! Яка атмосфера! Які емоції! Яка ніч! Наступного дня я підписав контракт із "Шахтарем". Минуло дев'ять років, і ми разом пережили чарівні моменти, неймовірні ночі, захопливі ігри, тисячі емоцій, які я міг відчути з кожним уболівальником "гірників".

Пережили також і менш щасливі часи, але набагато більше насолодилися моментами ейфорії та слави. Ігри, титули та моменти, якими ми жили, ніколи не зітруться з моєї пам'яті. 30 липня 2022 року закінчився мій контракт "Шахтарем" не так, як я собі уявляв, не за своїм бажанням. Проте мій емоційний зв'язок буде вічним. Я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли разом, друзями, яких я знайшов, і досвідом, який ми отримали пліч-о-пліч.

Особлива подяка президенту Рінату Ахметову за підтримку та довіру, я безмежно вдячний. Моя любов, вдячність і повага за прийом і прихильність всім вболівальникам "Шахтаря" та українському народу. Слава Україні", - написав бразилець.

Ісмаїлі виступав за донецький клуб від лютого 2013 року, перейшовши за 4 мільйони євро з португальської "Браги". За понад 9 років бразилець провів за "гірників" 227 матчів, забив 16 м'ячів і зробив 42 асисти. Разом з командою він виграв 6 чемпіонатів України, 5 Кубків та 5 Суперкубків України.

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