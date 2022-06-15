Віддав клубу понад 8 років: найтитулованіший футболіст світу вдруге залишив "Барселону"

Бразильський захисник Дані Алвес оголосив про свій відхід з "Барселони".

Його контракт із "синьо-гранатовими" спливає 30 червня 2022 року. Нову угоду із 39-річним бразильцем каталонський клуб вирішив не підписувати.

Про це Дані Алвес повідомив на своїй сторінці в Instagram, зворушливо попрощавшись з "Барселоною".

"Дорогі "кулес". Ось і настав час нашого прощання. Більше 8 років я присвятив цьому клубу, кольорам і місту. Як буває в житті, роки минають, шляхи розходяться, а історії пишуться в різних місцях.

Минуло ще багато років, поки футбол і життя, які дуже вдячні тим, хто їх поважає, вирішили дати мені можливість повернутися сюди, щоб попрощатися. Дякую всім вам. Також хотів би подякувати всьому персоналу за можливість знову носити цю чудову футболку. Ви не знаєте, який я щасливий... Я виграв тут 23 трофеї: 2 требли, 1 секстет і став частиною чудової золотої книги!

Це замикає дуже красивий цикл і відкриває інший, ще складніший. Нехай світ ніколи не забуде: лев, навіть якщо йому 39 років, все одно залишається добрим божевільним левом", - написав Алвес.

Бразильський ветеран вдруге приєднався до "Барселони" наприкінці минулого року. У сезоні-2021/22 захисник провів 16 матчів за "блаугранас", відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.

Раніше Алвес виступав за Барселону від 2008 до 2016 року. У складі каталонців Дані став шестиразовим чемпіоном Іспанії та тричі виграв Лігу чемпіонів.

Загалом бразилець провів у футболці "синьо-гранатових" 407 поєдинків, відзначився 22 голами і 104 асистами.

Саме Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. У складі збірної Бразилії Дані завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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