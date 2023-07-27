Віддав "мерсисайдцям" 12 років: капітан "Ліверпуля" оголосив про відхід з клубу

Капітан "Ліверпуля" Джордан Гендерсон повідомив, що залишає мерсисайдський клуб.

33-річний англійський півзахисник опублікував прощальне відео на своїй сторінці в Instagram.

"Я не стану брехати, в "Ліверпулі" у мене бували також важкі часи. Справді важкі часи. Але коли я озираюся назад на свою кар'єру в цьому клубі, я завжди буду згадувати тільки хороше.

З чого б мені почати? Бути капітаном "Ліверпуля" було однією з найбільших почестей у моєму житті. Відтоді, як мені передали пов'язку, я робив усе, що міг, щоб поводитися як капітан "Ліверпуля". Але найбільші нагороди в клубі були не особистими – вони були колективними. Їх завоювали всі ми, всі ви. Разом.

Важко описати словами ці останні 12 років, і ще важче сказати "прощавай". Я завжди буду "червоним". До самої смерті", – сказав Гендерсон у ролику.

Джордан виступав за "Ліверпуль" від 2011 року, коли перейшов із "Сандерленда". Гендерсон провів за "мерсисайдців" 492 матчі, забив 33 голи і зробив 61 результативну передачу.

Разом із "червоними" він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Англії, двічі здобув Кубок англійської ліги, а також по разу тріумфував у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Минулого сезону Гендерсон зіграв за "Ліверпуль" 43 матчі у всіх турнірах, віддав три результативні передачі.

Наступним клубом Джордана, найімовірніше, стане саудівський "Аль-Іттіфак". Хавбек уже пройшов медобстеження і незабаром приєднається до клубу, який цього літа очолив легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард.

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