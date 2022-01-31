Відібрали титул на останній секунді: став відомий переможець Чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків (відео)

Відібрали титул на останній секунді: став відомий переможець Чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків (відео)

Для тріумфатора це вже п'ята перемога на змаганнях в історії.

Визначився переможець Чемпіонату Європи-2022 з гандболу серед чоловіків.

Так, тріумфатором турніру стала збірна Швеції, яка в фіналі здолала чинних на той момент чемпіонів континенту - збірну Іспанії. Матч завершився з рахунком 27:26.

Зазначимо, що вирішальний м'яч було закинуто вже після завершення основного часу. За рахунку 26:26, збірна Швеції на останніх секундах отримала право на семиметровий удар, який їм вдалося реалізувати.

До вашої уваши відеоогляд цієї битви.

Для Швеції це п'ятий титул чемпіонів Європи. Раніше шведи ставали найсильнішими на континенті у 1994, 1998, 2000 та 2002 роках. Іспанія, яка виграла свій другий континентальний титул в історії 2020 року, поступилася званням чемпіона Європи.

У півфіналі шведи обіграли Францію (34:33). Іспанія пройшла Данію (29:25);

У матчі за третє місце Данія перемогла Францію – 35:32.

Додамо, що на змаганнях виступала й збірна України. Утім, "синьо-жовті" не зуміли подолати груповий етап, програвиш всі три матчі.