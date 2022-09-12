Відібрали титул у чинних переможців: збірна Італії вперше за 24 роки виграла Чемпіонат світу з волейболу (відео)

Італійська команда в фіналі світової першості з волейболу розібралася з Польщею із рахунком 3:1.
Зазначимо, саме Польща була чинним тріумфатором Чемпіонату світу, проте "скуадрі адзуррі" вдалося скинути "кадру" з трону.
Цікаво, що італійці та поляки підходили до фінального матчу у статусі чинних чемпіонів: перші 2021 року виграли Євро, тоді як Польща захищала саме звання чемпіонів світу. Востаннє Італія та Польща перетиналися між собою у фінальній частині Чемпіонату світу ще 2018-го. У третьому раунді італійці перемогли поляків у тайбрейку, однак з цим результатом не змогли вийти до півфіналу змагань.
Фінал чемпіонату світу з волейболу проходив у польському Катовіце за активної підтримки господарів турніру. Однак це не завадило Італії здолати польську збірну - 22:25, 25:21, 25:18, 25:20.
.До вашої уваги відеоогляд гри між Італією та Польщею, а також післяматчеві емоції волейболістів "скуадри адзурри".
ITALY : 2022 WORLD CHAMPIONS!!!— Volleyball World (@volleyballworld) September 11, 2022
After 2️⃣4️⃣ years, the world title is going back to Italy!
⚡️ #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/x8Y4tu27jP
- Збірна Італії вчетверте виграла Чемпіонат світу з волейболу (1990, 1994, 1998). За кількістю титулів збірна вийшла на друге місце в рейтингу, який очолює збірна СРСР (6). Серед збірних, що продовжують виступи на чемпіонатах світу, Італія - найтитулованіша команда. У найближчих переслідувачів - Бразилії та Польщі - три;
- У групі італійці здобули три перемоги з трьох, не програвши жодного сету - Канада (3:0), Туреччина (3:0), Китай (3:0). У 1/8 фіналу вони розібралися з Кубою (3:1), здолали в чвертьфіналі Францію (3:2) та розбили в 1/2 фіналу Словенію (3:0);
- Польща уперше від 2010 року програла фінал Чемпіонату світу з волейболу. 2014 та 2018 роках поляки вигравали турнір, причому обидва рази обігрували Бразилію;
- Саме Бразилія стала "бронзовим" призером ЧС-2022. У матчі за третє місце бразильці перемогли Словенію (3:1). Для Бразилії це був перший матч за третє місце за останні 24 роки. Востаннє бразильці не виходили до фіналу у 1998 році, де посіли підсумкове четверте місце, після чого виграли три поспіль "золота" та два "срібла". Для Словенії ж це був дебютний матч за третє місце на рівнях чемпіонатів світу з волейболу.
Додамо, що збірна України вийшла на цьому ЧС до чвертьфіналу, де поступилася Словенії (1:3). Цей результат став найкразим для "синьо-жовтих" в історії.