Відібрали у Росії: названо нового господаря чемпіонату Європи з художньої гімнастики-2023

Чемпіонат Європи-2023 з художньої гімнастики, який спершу повинна була приймати Москва, відбудеться в Баку.

У червні РФ позбавили права проведення континентальної першості через повномасштабне вторгнення до України.

Охочі провести в себе турнір замість країни-агресорки мали подати заявки до 24 червня. У підсумку, Європейська федерація гімнастики оголосила, що змагання прийме столиця Азербайджану. ЧЄ-2023 стартує 17 травня і триватиме до 21 травня.

The 2023 European Championships in Rhythmic Gymnastics has been reallocated to Baku !

The event will take place from 17 to 21 May 2023.

See you there! pic.twitter.com/J5J0zzTYjm — European Gymnastics (@UEGymnastics) July 16, 2022

Зазначимо, що 2020 року чемпіонату Європи з художньої гімнастики відбувався Києві. Збірна України тоді виграла шість нагород, з яких три - золоті. Цього ж року ЧЄ приймав Тель-Авів. На жаль, наша команда завершила змагання без медалей.

Нагадаємо, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) усунула всіх російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб, включаючи суддів, від змагань під своєю егідою. Також FIG скасувала всі етапи Кубка світу та Кубка світового виклику, які планувалося провести у РФ та Білорусі, а також заборонила використання прапорів та гімнів країн-агресорок на всіх змаганнях.

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