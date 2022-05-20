Відіграла матчбол: відома українська тенісистка драматично пробилася до основної сітки Roland Garros

Досвідчена українка Леся Цуренко змогла подолати кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

32-річна Цуренко, яка зараз посідає 121-ше місце у світовому рейтингу, зуміла в фіналі кваліфікації другого турніру Великого шолома сезону перемогти японку Юкі Наїто (№219 WTA).

Поєдинок тривав 2 години та 11 хвилин. Українка програла перший сет, взявши в ньому лише два гейми. У другій партії японка мала матчбол і могла завершувати зустріч на свою користь, проте Леся не дозволила суперниці цього зробити та виграла сет на тай-брейку.

У вирішальній партії українська тенісистка не залишила суперниці шансів. Як підсумок, 2:6, 7:6(0), 6:2 - Цуренко здобула надвольову перемогу та зіграє в основному раунді Roland Garros-2022.

Цуренко увосьме в кар'єрі та вперше за три роки пробилася до основи Roland Garros. Її найкращим результатом на Відкритому чемпіонаті Франції є четверте коло 2018 року.

Додамо, що свої виступи на Roland Garros з основної сітки також розпочнуть інші три українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. А от Еліна Світоліна вперше за 11 років пропустить Roland Garros.

Раніше ТСН Проспорт писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна вагітна. Головна зірка українського тенісу та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс назвали стать майбутньої дитини.

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