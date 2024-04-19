Відіграла п'ять матчболів: Костюк здобула надскладну перемогу над сьомою ракеткою світу в Штутгарті

Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) обіграла китаянку Чжен Ціньвень (№7 WTA) у другому колі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Матч тривав 2 години 42 хвилини і закінчився перемогою 21-річної уродженки Києва за підсумками трьох сетів – 6:2, 4:6, 7:5.

У вирішальній третій партії Костюк програвала з рахунком 4:5. Китаянка мала 5 матчболів на своїй подачі, але українка зуміла їх усі відіграти та в підсумку здобула перемогу.

За матч Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 4 з 14 брейкпойнтів.

"Я не вірила, що зможу виграти цей поєдинок. Усі розіграші на матчболах були неймовірними. Можливо, я заслужила трохи (на перемогу – прим.)", – сказала Марта в інтерв'ю на корті після гри.

Для Костюк це п'ята в кар'єрі перемога над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу. Цього року Марта зробила це вже вдруге: на турнірі у Сан-Дієго вона у півфіналі обіграла американку Джессіку Пегулу, яка тоді посідала п'яте місце в рейтингу WTA.

У чвертьфіналі змагань у Штутгарті суперницею Костюк стане американка Корі Гауфф, третя сіяна на турнірі.

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