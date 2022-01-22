Вирвали перемогу на останніх секундах: "Інтер" насилу обіграв аутсайдера Серії А

Лідер турнірної таблиці мало не втратив очки.
В рамках 23-го туру італійської Серії А "Інтер" на домашньому полі обіграв "Венецію" - 2:1.
Рахунок матчу відкрив на 19-й хвилині Томас Генрі. "Нерадзуррі" відігралися в кінці першого тайму - відзначився Ніколо Барелла.
Вирішальний м'яч забив Едін Джеко лише на 90-й хвилині.
- "Інтер" продовжує лідирувати у турнірній таблиці Серії А (53 очка). "Венеція" перебуває на 17 позиції (18 баллів).
- У рамках 24-го туру Серії А команда Сімоне Індзагі 6 лютого зіграє в дербі з "Міланом", а "Венеція" зустрінеться з "Наполі".
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