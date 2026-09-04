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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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52
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Відіграла три матчболи: Стародубцева надвольовою перемогою вийшла до третього кола US Open

Юлія сенсаційно здолала екстретю ракетку світу Марію Саккарі з Греції.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева / © Associated Press

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №58) вийшла до третього кола основної сітки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У другому раунді мейджора 26-річна уродженка Каховки здобула надвольову перемогу над екстретьою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції — 1:6, 7:6, 6:2.

Матч тривав 2 години і 44 хвилини. Українка жодного разу не подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки, використала 4 з 9 брейкпойнтів та відіграла 6 з 10 брейкпойнтів суперниці. Також вона записала на свій рахунок 17 віннерів та припустилася 30 невимушених помилок.

У другому сеті за рахунку 5:4 Саккарі мала три матчболи, які Стародубцева відіграла.

Огляд матчу

Юлія втретє в кар'єрі вийшла до 1/16 фіналу на турнірах Grand Slam і вперше саме на US Open. Раніше вона двічі діставалася цієї стадії на Roland Garros (2025, 2026).

За путівку до 1/8 фіналу Стародубцева позмагається з другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Таким чином, українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць у третьому колі US Open. До 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу пробилися три українки — крім Стародубцевої, це зробили Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Досі подібне на US Open ставалося одного разу: 2016 року в третьому раунді Україна була представлена Світоліною, Лесею Цуренко і Катериною Бондаренко.

Ще одна українка, Олександра Олійникова (WTA №46), не зуміла подолати друге коло US Open-2026, програвши філіппінці Александрі Еалі (WTA №18) — 1:6, 4:6.

Раніше повідомлялося, що легендарний тенісист Новак Джокович уперше в кар'єрі вилетів на старті US Open.

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