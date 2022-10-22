Виділені УЄФА мільйони євро на розвиток футболу в УАФ на чолі з Павелком "витратили" на каву та чай

За джерелами журналістів в Українській асоціації футболу, СБУ провела обшуки у головного футбольного функціонера України – президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Люди, наближені до колишнього народного депутата, жартують, що в квартирі Павелка правоохоронці шукали каву, чай та контейнер з лампочками. Саме це є наразі предметом розслідування.

Олександр Бандурко, колишній віцепрезидент Федерації футболу України, який працював там від 1996 року на різних посадах, зазначає, що його колишній шеф, президент федерації Андрій Павелко перераховував значні суми за послуги, які не існували. Після того, як пан Бандурко відмовився підписувати черговй платіж, йому створили умови, в яких уже було неможливо працювати, і 2018 року він пішов із ФФУ. Після цього підписування подібних документів делегували першому віцепрезиденту Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому. Нагадаємо, що пана Запісоцького три дні тому затримали на кордоні з Польщею і вручили підозру за одним з кримінальних проваджень.

Через рік після того, як Олександр Бандурко звільнився, була створена тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яка мала розібратися у футбольних справах. Тоді і з'ясувалося, що Українська асоціація футболу на чолі з Андрієм Павелком витрачає призові гроші на елітні продукти харчування - згідно з розслідуванням, їжу купували контейнерами, але лише на папері.

Тому далі за роботу взялися правоохоронні органи. Напередодні повномасштабного нападу Росії на засіданні профільного комітету ВРУ доповіли про результати розслідування. Йдеться про суму 3,8 млн доларів на постачання великих обсягів елітних сортів чаю, кави, морепродуктів, електротехнічного обладнення, але жоден із цих товарів так і не зайшов до України.

За словами слідчих офісу Генерального прокурора, схема розкрадання коштів мала такий вигляд: за участь у провальному Євро-2016 Федерація Футболу України отримує близько 4,5 млн євро. Зазвичай, ці гроші йшли на рахунок компанії "Newport Management Limited", яка адмініструє кошти ФФУ, а пізніше УАФ від середини 90-х, і призначались на розвиток українського футболу. Але слідство встановило, що витрачилися вони зовсім на інше. Підопічні Андрія Павелка купували у різних офшорних компаніях 30 тонн елітного чаю, 10 тонн кави, дві тонни морепродуктів та електролампочки. Загалом на близько 3,8 млн євро. Відповідно до умов договорів, місцем постачання було визначено порт Гамбург (Німеччина). Журналісти звернулися за коментарями до УАФ, проте там розслідування не коментують.

Наразі у правоохоронних органах зареєстровано шість кримінальних проваджень, у яких розслідують корупційну діяльність в українському футболі за керівництва Андрія Павелка. У межах цих проваджень вже допитано понад сотню свідків та чиновників.

Читайте також:

Підозра для першого віцепрезидента Української асоціації футболу: подробиці скандальної справи

Тренера збірної України оштрафували за слова про РФ, і УАФ мовчки погодилася з цим: у Мережі вирує скандал

Павелко та Дем’яненко отримали звинувачення у спробі рейдерського захоплення футбольної організації