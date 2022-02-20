Відірвані від реальності: російські ЗМІ зганьбилися, опублікувавши медальний залік Олімпіади-2022

Команда ОКР насправді посіла 9-те місце, але аж ніяк не друге.

У Мережі насміхаються з оприлюдненої російськими виданнями і сайтами своєї версії підсумкового медального заліку Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Згідно з таблицею на офіційному сайті змагань команда ОКР посіла 9-те місце, здобувши 32 медалі (6 золотих, 12 срібних і 14 бронзових). Однак російські журналісти несправедливо поставили свою збірну на другу позицію.

Деякі видання ще й замість "ОКР" написали "Росія", хоча країна-агресор на змаганнях позбалена своєї назви, прапора та гімну через масштабний допінг-скандал.

Скріншот - facebook.com/MatchTVChannel

Скріншот - facebook.com/EurosportRU

Рейтинг країн в медальному заліку визначається відповідно до того, хто виграв найбільше золотих нагород. Якщо золотих медалей однакова кількість, то для визначення підсумкового місця порівнюють кількість срібних, а тоді вже загальну кількість нагород.

Проте в РФ вирішили знехтувати цим правилом і розмістили збірну ОКР на другій сходинці, водночас не вказавши, що беруть до уваги загальну кількість виграних нагород.

У Мережі масово висміяли брехню російських ЗМІ:

Такої країни як Росія на Олімпіаді не існує... Є ОКР. Так що росслабтесь. Вони порожнє місце, їх немає

Хто так вважає? Пропагандисти, які лижуть президенту

Скотилися до підлої брехні. Ганьбище!

Маячня! Тим паче на цих змаганнях російські спортсмени виступають не під своїм прапором

Зазначимо, що переможцем медального заліку стала збірна Норвегії, яка встановила абсолютний рекорд за кількістю золотих нагород на зимових Олімпіадах. Усього норвежці виграли 37 медалей: 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових. Друге місце посіла Німеччина - 27 медалей (12-10-5). Третім фінішував Китай - 15 нагород (9-4-2).

Україна з однією срібною нагородою посіла 25-те місце в підсумковому медальному заліку Олімпіади-2022.

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