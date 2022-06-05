Відірвався від Федерера та Джоковича: Надаль став чемпіоном Roland Garros-2022 та встановив черговий історичний рекорд

Відірвався від Федерера та Джоковича: Надаль став чемпіоном Roland Garros-2022 та встановив черговий історичний рекорд

У неділю, 5 травня, відбувся фінальний матч чоловічого розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У фіналі турніру Великого шолома легендарний іспанець Рафаель Надаль переміг у трьох сетах норвезького тенісиста Каспера Рууда - 6:3, 6:3, 6:0.

Тенісисти провели на корті 2 години 20 хвилин. Іспанець виконав одну подачу навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував сім брейкпойнтів із чотирнадцяти. На рахунку норвежця жодного ейсу, одна подвійна помилка і два реалізовані брейкпойнти з трьох.

Надаль виграв Ролан Гаррос вже 14-й раз в кар’єрі. Та що навіть грандіозніше – іспанець виграв 22-й турнір "Великого шолома". За цим показником він найкращий тенісист в історії і тепер обходить Роджера Федерера та Новака Джоковича на два титули.

Рууд вперше грав на такому рівні, раніше далі за 1/8 фіналу він на мейджорах не заходив.

Нагадаємо, що у жіночому розряді чемпіонкою стала перша ракетка світу Іга Свьонтек, яка здолала американку Корі Гауфф.

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