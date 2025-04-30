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"Відкрийте очі": Усик звернувся до Трампа з важливим меседжем щодо війни в Україні
Боксер наголосив на неприйнятності територіальних поступок з боку України.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа у студії відомого британського журналіста Пірса Моргана.
38-річний боксер закликав Трампа зупинити війну в Україні.
Водночас Олександр заявив, що будь-які територіальні поступки на користь російських окупантів є неприйнятними.
– Президент Трамп намагається досягти мирної угоди, але в межах цієї угоди зараз вважається, що Україна повинна буде дозволити Росії зберегти значну частину територій, які вона незаконно захопила. Як ви до цього ставитеся?
– Це дурниці. Це повна дурня. Слухайте. У нас є багато спірних місць. Але чому Росії можна, а решті світу – ні? Це нісенітниця, так? Наш світ живе правдою. У нас є земля. Україна – це, це – Україна. Добре? Живемо ось так. Чому ти забираєш мою країну? Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка.
– Що б ви хотіли, щоб зробив президент Трамп?
– Будь ласка, зупиніть війну в Україні.
– Але не віддавати Росії ці території?
– Ні. Звичайно, ні. Це моя територія. Це територія моєї країни. Це мій народ, – сказав Усик.
Раніше повідомлялося, що Олександр висловився про територіальні поступки України заради миру.
Також він відреагував на те, що під час зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський подарував Трампу його пояс WBC.
Наступний бій Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Після офіційного оголошення об'єднавчого поєдинку Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на “Вемблі”, під час якої британець штовхнув і обізвав українця.