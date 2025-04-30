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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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501
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"Відкрийте очі": Усик звернувся до Трампа з важливим меседжем щодо війни в Україні

Боксер наголосив на неприйнятності територіальних поступок з боку України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © @queensberrypromotions

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа у студії відомого британського журналіста Пірса Моргана.

38-річний боксер закликав Трампа зупинити війну в Україні.

Водночас Олександр заявив, що будь-які територіальні поступки на користь російських окупантів є неприйнятними.

– Президент Трамп намагається досягти мирної угоди, але в межах цієї угоди зараз вважається, що Україна повинна буде дозволити Росії зберегти значну частину територій, які вона незаконно захопила. Як ви до цього ставитеся?

– Це дурниці. Це повна дурня. Слухайте. У нас є багато спірних місць. Але чому Росії можна, а решті світу – ні? Це нісенітниця, так? Наш світ живе правдою. У нас є земля. Україна – це, це – Україна. Добре? Живемо ось так. Чому ти забираєш мою країну? Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка.

– Що б ви хотіли, щоб зробив президент Трамп?

– Будь ласка, зупиніть війну в Україні.

– Але не віддавати Росії ці території?

– Ні. Звичайно, ні. Це моя територія. Це територія моєї країни. Це мій народ, – сказав Усик.

Раніше повідомлялося, що Олександр висловився про територіальні поступки України заради миру.

Також він відреагував на те, що під час зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський подарував Трампу його пояс WBC.

Наступний бій Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Після офіційного оголошення об'єднавчого поєдинку Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на “Вемблі”, під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

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