Відкупитися не вдалося: Джошуа та "Викрадач трупів" відмовилися від відступних за бої з Усиком і Ф'юрі

Відкупитися не вдалося: Джошуа та "Викрадач трупів" відмовилися від відступних за бої з Усиком і Ф'юрі

Поєдинок за звання абсолюта поки що відкладається.

Авторитетний портат talkSPORT повідомив, що надважковаговики Ентоні Джошуа та Ділліан Вайт відмовилися від відступних за поєдинки з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі та чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком відповідно.

Джерело зазначає, що Джошуа не взяв 15 мільйонів фунтів за те, щоб він відійшов убік і дав можливість Усику провести об'єднавчий бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Аналогічне рішення ухвалив Вайт на прізвисько "Викрадач трупів", якому було запропоновано 5 мільйонів фунтів, аби він не наполягав на чемпіонському поєдинку проти Ф'юрі.

Таким чином, найімовірніше, навесні Джошуа проведе реванш з Усиком, а Ф'юрі захищатиме свій пояс у дуелі з Вайтом.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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