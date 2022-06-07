Відлюдники всюди: Іран "відшив" збірну Росії з футболу щодо проведення товариського матчу

Пресаташе збірної Ірану спростував інформацію щодо організації контрольного спарингу з Росією.

Так, нещодавно росЗМІ розтиражували новину, нібито російській стороні вдалося домовитися з Іраном щодо проведення товариського матчу.

Утім, пресаташе збірної Ірану Мохамад Джамаат спростував інформацію щодо контрольної гри з РФ.

"Проведення товариського матчу проти збірної Росії не стоїть на порядку денному федерації. Ця інформація не відповідає дійсності", - написав Джамаат на своїй сторінці в Twitter.

Свій останній наразі матч російська команда провела у відборі до Чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (0:1). Посівши друге місце в групі, вона повинна була грати з Польщею в стикових іграх кваліфікації за право зіграти на світовій першості. Утім, через повномасштабне вторгнення до України, яке розпочалося 24-го лютого, російська команда хіба що може зіграти двосторонку. Для них подібні реалії триватимуть ще мінімум рік.

Що стосується збірної Ірану, то вона кваліфікувалася до ЧС-2022, де зіграє в групі з Англією, Уельсом та США.

Додамо, що раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

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