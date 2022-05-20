Відмовилися грати з "Динамо": Луческу "наїхав" на топові клуби Європи за байдужість до України

Відмовилися грати з "Динамо": Луческу "наїхав" на топові клуби Європи за байдужість до України

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розкритикував європейські клуби, які відхили пропозицію зіграти з "біло-синіми" благодійні матчі на підтримку України.

Під час війни з російськими окупантами "Динамо" вирушило в благодійне євротурне під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо війну!").

Усі виручені за поєдинки кошти столичний клуб спрямував на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими загарбниками.

Проте, як виявилося, не всі клуби відгукнулися на прохання киян організувати благодійні матчі. Своє невдоволення байдужістю деяких європейських грандів до українського горя керманич "біло-синіх" висловив в інтерв'ю Playsport.ro.

"Я розчарований. Ми очікували більшої відкритості від великих команд Європи. Ці матчі мали зіграти свою роль у приверненні уваги футбольного світу до того, що в Україні відбуваються жахливі речі. Це була можливість проявити співчуття до змученого війною народу. Можна було зібрати кошти для допомоги біженцям або дітям, які залишилися в Україні.

На жаль, відгукнулися лише команди з Польщі, Туреччини, Румунії, Болгарії, Хорватії та Швейцарії. "Боруссія" Дортмунд - єдиний великий клуб, який погодився провести матч з київським "Динамо".

ПСЖ, "Барселона", "Бенфіка", "Мілан" чи Аякс... Ми скрізь розмовляли, але вони відверталися і казали нам, що не мають часу, графік не дозволяє. Хоча це були клуби вже без єврокубків, які могли б знайти дату посеред тижня. Це були б матчі, які надіслали б ще потужніше послання світу", - сказав Луческу.

Нагадаємо, в рамках благодійного турне "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1), зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0), обіграло дортмундську "Боруссію" (3:2), розписало нічию із загребським "Динамо" (2:2), здолало швейцарський "Базель" (3:2) і розгромило естонську "Флору" (3:0).

"Флора" Естонія – "Динамо" Київ – 0:3. Огляд матчу

Читайте також:

"Були зґвалтування дітей і жінок": легіонер "Динамо" порівняв війну в Україні з вторгненням Росії до Грузії

"Путін - х*йло": естонські фанати присвятили банер кремлівському диктатору (фото)

"Думаю про наш народ і вірю, що скоро все закінчиться": гравець "Динамо" розчулився, говорячи про Україну (відео)