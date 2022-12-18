Відмовив навіть президенту: зірка збірної Франції не збирається їхати на фінал ЧС-2022

Форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема відхилив пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона разом прилетіти на фінал чемпіонату світу-2022.

Про це пише ESPN.

Еммануель Макрон збирається відвідати 18 грудня фінал чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі і сподівається, що його супроводжуватимуть кілька травмованих гравців збірної Франції. Так, Поль Погба та Н'Голо Канте можуть прилетіти з Макроном, щоб відвідати вирішальний матч ЧС-2022.

Таку ж пропозицію отримав і Бензема. Але він заявив, що не планує відвідувати фінал світової першості. Причина – конфлікт з головним тренером команди Дідьє Дешамом. Травмований гравець хотів залишитися в розташуванні збірної на ЧС, думаючи, що він матиме шанс відновитися і взяти участь у турнірі, але Дешам вирішив відправити його додому.

Вирішальний матч чемпіонату світу-2022 відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

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