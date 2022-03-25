Відмовився грати з росіянами та білорусами: український шахіст заявив про бойкот чемпіонату Європи

Відмовився грати з росіянами та білорусами: український шахіст заявив про бойкот чемпіонату Європи

Павло Ельянов вважає неприпустимим в умовах війни змагатися з представниками ворога.

Український шахіст Павло Ельянов повідомив, що не виступить на чемпіонаті Європи, який повинен відбутися від 27 березня до 7 квітня у Словенії.

Наш співвітчизник у себе в Facebook написав, що через російське вторгнення в Україну відмовляється грати проти шахістів із РФ та Білорусі до кінця війни.

"Хочу заявити, що мені доведеться відмовитися від участі в чемпіонаті Європи з шахів у Словенії у зв'язку з російським військовим вторгненням у мою країну.

Я поважаю тих російських шахістів, які підписали відкритий лист проти війни, але вважаю неможливим грати проти жодного російського чи білоруського гравця (який би прапор у них не був) до кінця війни (тобто до нашої перемоги)", - написав Ельянов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) відсторонила збірні РФ і Білорусі від участі в турнірах під егідою організації. Однак шахісти з обох країн зможуть брати участь в індивідуальних турнірах під прапором ФІДЕ.

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