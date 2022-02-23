Відмовився вакцинуватися: НБА відсторонила одного із найстаріших рефері ліги

66-річний чоловік вважає, що у розробці вакцин використовувалися тканини абортованих плодів.

Суддя НБА Кен Мауер заявив, що ліга усунула його від обслуговування матчів через відмову вакцинуватися від коронавірусу. 66-річний арбітр, який працював у НБА з 1986 року, пояснив рішення не робити щеплення релігійними міркуваннями.

"Я ніколи не думав, що моя віра в нашого Господа Ісуса Христа завадить мені судити матчі НБА. Саме це й сталося. Не лише зі мною, а й іншими. Багато суддів не хотіли вакцинуватися, але були змушені зробити це, тому що у них є діти, сім'ї, і їм потрібно платити за рахунками. Вони злякалися, а я ні. Я ніколи не зроблю щеплення", – сказав Мауер у подкасті The Fearless.

Суддя додав, що, на його думку, для розробки вакцин від коронавірусу використовувалися тканини абортованих плодів.

66-річний арбітр працює у НБА з 1986 року. У 2006 році Мауер став одним із 12 арбітрів, обраних для роботи на матчах фінальної серії плей-офф між "Майямі" та "Далласом".

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