Відмовилася пускати росіян і білорусів: Естонію позбавили права на проведення ЧЄ з фехтування
Турнір було перенесено до іншої країни.
Міжнародна федерація фехтування (FIE) позбавила Естонію права на проведення чемпіонату Європи-2026 через відмову допустити до змагань російських та білоруських спортсменів.
Про це повідомило видання Ohtulehet з посиланням на заяву Естонського союзу фехтування.
Естонії відмовили у проведенні континенальної першості з фехтування через те, що в в країні на державному рівні заборонено в'їзд російським спортсменам.
"Позиція уряду чітка: візи не видаватимуть спортсменам з країн-агресорок. Діє нульова терпимість, і жодних винятків не буде", – коментував ситуацію заступник генерального секретаря з питань спорту Міністерства культури Естонії Райдо Мітт.
Чемпіонат Європи з фехтування повинен був відбутися в Таллінні влітку 2026 року. Право проведення турніру замість Естонії отримала Франція.
