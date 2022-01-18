Відновили справедливість: у ФІФА назвали найкращого футболіста світу 2021 року

Левандовські обігнав Мессі та Салаха у голосуванні.

У понеділок, 17 січня , у Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021 .

Найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА став форвард збірної Польщі та мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські.

"Для мене це велика честь, я дуже пишаюся та щасливий. Я хочу подякувати своїм партнерам по команді. Ми всі старанно працюємо, щоб вигравати трофеї. Ця нагорода – для всіх, хто оточує мене.

Все, що сталося минулого року, зокрема рекорд Бундесліги, я не смів і мріяти, що це станеться. Якби хтось сказав мені про це кілька років тому, я не повірив би", – сказав Левандовські під час вручення нагороди.

Минулого року форвард забив 69 голів за "Баварію" та збірну Польщі і став найрезультативнішим гравцем 2021 року. У голосуванні за "Золотий м'яч" поляк поступився Ліонелеві Мессі, але був названий найкращим нападником року.

Додамо, що 2021 року Левандовські перевершив досягнення легендарного німецького футболіста Герда Мюллера та встановив рекорд Чемпіонату Німеччини за кількістю голів за календарний рік.

Аналогічну нагороду у жінок отримала футболістка збірної Іспанії та "Барселони" Алексія Путельяс. З "Барселоною" вона здобула перемогу в Лізі чемпіонів минулого сезону і потрапила до команди року за підсумками турніру. У листопаді минулого року Путельяс стала володаркою "Золотого м'яча".

Читайте також:

Хет-трик Левандовскі допоміг "Баварії" закріпитися в лідерах Бундесліги

Усунули від тренувань: в одного з найперспективніших футболістів світу виявили небезпечну хворобу

Найбільші гроші в історії футболу: клуб Ярмоленка ошелешив сумою, яку хоче отримати за капітана