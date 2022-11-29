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Відновиться швидше, ніж очікувалося: чинний володар "Золотого м'яча" ще зможе зіграти на ЧС-2022 – ЗМІ

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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Відновиться швидше, ніж очікувалося: чинний володар "Золотого м'яча" ще зможе зіграти на ЧС-2022 – ЗМІ

Фото: Associated Press

Бензема відновлюється у хорошому темпі.

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема ще зможе зіграти на чемпіонаті світу-2022, якщо відновиться від травм до пізніх стадій. 

Про це пише журналіст Onda Madrid.

Джерело запевняє, що зірковий форвард одужає від травми швидше, ніж це прогнозували медики.

Всередині тижня форвард Бензема може приєднатися до тренувань "Реала". Таким чином, чисто технічно він ще може зіграти на Мундіалі, якщо йому вдасться відновитися і набрати форму, адже досі залишається в заявці національної команди.

  • Франція лідирує у групі з 6 очками та гарантувала собі вихід з групи. Австралія посідає другу позицію (3). Данія з 1 очком на третьому місці. Туніс (1) – останній.
  • Матчі заключного туру групи D відбудуться 30 листопада: Туніс – Франція, Австралія – Данія.  Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом.

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Дата публікації
Перегляди
452
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