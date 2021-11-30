Відновився після травми: досвідчений форвард "Шахтаря" повернувся до загальної групи команди

Мораєс готується допомогти "гірникам" у найближчих матчах.
Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс відновився після травми та повернувся до загальної групи футболістів.
Про це повідомляє пресс-служба донецького клубу у Twitter.
Еще на шаг ближе к возвращению на поле!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021
Жуниор Мораес начал тренироваться вместе с командой!#Shakhtar pic.twitter.com/W8UmkwZpNu
Колишній форвард збірної України пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна навесні 2021 року. Востаннє Мораєс грав 17 квітня.
- Чинний контракт Мораєса розрахований до кінця поточного року. Про продовження поки що ні клуб, ні футболіст не повідомляли.
- Transfermarkt оцінює 34-річного форварда у 2 млн євро.
- "Шахтар" знаходиться на другій позиції турнірної таблиці УПЛ, маючи 41 очко у активі.
- В наступному матчі "гірники" зустрінуться зі "Львовом". Матч відбудеться у п'ятницю, 3 грудня.
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