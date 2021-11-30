Відновився після травми: досвідчений форвард "Шахтаря" повернувся до загальної групи команди

Відновився після травми: досвідчений форвард "Шахтаря" повернувся до загальної групи команди

Мораєс готується допомогти "гірникам" у найближчих матчах.

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс відновився після травми та повернувся до загальної групи футболістів.

Про це повідомляє пресс-служба донецького клубу у Twitter.

Еще на шаг ближе к возвращению на поле!



Жуниор Мораес начал тренироваться вместе с командой!#Shakhtar pic.twitter.com/W8UmkwZpNu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021

Колишній форвард збірної України пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна навесні 2021 року. Востаннє Мораєс грав 17 квітня.

Чинний контракт Мораєса розрахований до кінця поточного року. Про продовження поки що ні клуб, ні футболіст не повідомляли.

Transfermarkt оцінює 34-річного форварда у 2 млн євро.

"Шахтар" знаходиться на другій позиції турнірної таблиці УПЛ, маючи 41 очко у активі.

В наступному матчі "гірники" зустрінуться зі "Львовом". Матч відбудеться у п'ятницю, 3 грудня.

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