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Відновився після травми: досвідчений форвард "Шахтаря" повернувся до загальної групи команди

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Відновився після травми: досвідчений форвард "Шахтаря" повернувся до загальної групи команди

ФК Шахтар

Мораєс готується допомогти "гірникам" у найближчих матчах.

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс відновився після травми та повернувся до загальної групи футболістів.

Про це повідомляє пресс-служба донецького клубу у Twitter.

Колишній форвард збірної України пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна навесні 2021 року. Востаннє Мораєс грав 17 квітня.

  • Чинний контракт Мораєса розрахований до кінця поточного року. Про продовження поки що ні клуб, ні футболіст не повідомляли.
  • Transfermarkt оцінює 34-річного форварда у 2 млн євро.
  • "Шахтар" знаходиться на другій позиції турнірної таблиці УПЛ, маючи 41 очко у активі.
  • В наступному матчі "гірники" зустрінуться зі "Львовом". Матч відбудеться у п'ятницю, 3 грудня.

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