Відновився після травми: зірковий вінгер може допомогти збірній Аргентини у фіналі ЧС-2022

Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія може допомогти команді у вирішальному матчі чемпіонату світу-2022 проти Франції.

Про це повідомляє TyC Sports.

34-річний футболіст відновився після травми міг вже зіграти у півфіналі проти Хорватії (3:0), однак головний тренер збірної Ліонель Скалоні вирішив зберегти Ді Марію для фіналу.

Анхель отримав м’язове пошкодження, через яке пропустив матч із Австралією (2:1) у 1/8 фіналу. У чвертьфіналі проти Нідерландів він провів 9 хвилин, вийшовши на поле в овертаймі.

Поєдинок Аргентина – Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.

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