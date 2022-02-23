Відновлення Чемпіонату України з футболу опинилося під питанням: що про це відомо

Відновлення Чемпіонату України з футболу опинилося під питанням: що про це відомо

25 лютого УПЛ повинна вийти із зимових канікул.

Відновлення Чемпіонату України з футболу опинилося під загрозою через можливе введення надзвичайного стану в країні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації.

23 лютого РНБО підтримала введення надзвичайного стану в Україні. Винятком є лише Луганська та Донецька області. Тепер за це рішення повинна проголосувати Верховна Рада.

Надзвичайний стан - це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану - від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Режим надзвичайного стану між іншого передбачає заборону проведення масових, культурних та спортивних заходів. Тобто поновлення української Прем'єр-ліги, яка заплановане на 25 лютого, може не відбутися.

За інформацією UA-Футбол, в УПЛ наразі тривають консультації. Найближчим часом варто чекати офіційної заяви щодо відновлення сезону.

У першому матчі весняної частини УПЛ "Минай" повинен прийняти "Зорю". Гра запланована 25 лютого на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Початок - о 14:00 за київським часом.

Осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці завершив "Шахтар". Команда Роберто Де Дзербі випереджає "Динамо" на два бали.

Читайте також:

Клубні емблеми стали синьо-жовтими: "Кривбас" запустив патріотичний флешмоб на підтримку України

"Україна - моя Батьківщина": Андрій Шевченко закликав до єднання перед російською агресією

"Ми своє не віддамо": Зінченко емоційно підтримав Україну на тлі агресії РФ