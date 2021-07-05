Відновлення після травми: форвард збірної України Бєсєдін з дружиною подався на турецький курорт

Відновлення після травми: форвард збірної України Бєсєдін з дружиною подався на турецький курорт

25-річний футболіст не зможе грати близько пів року.

Нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін, який отримав важку травму в переможному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції, разом зі своєю дружиною Радмілою вирушив на відпочинок до Туреччини.

Форвард опублікував в Instagram фото, на якому обіймає кохану біля басейну, та додав підпис "Моє життя".

Ймовірно, лікарі вже добряче "почаклували" над ногою Артема, оскільки слідів моторошного пошкодження не видно.

instagram.com/artembesedin

Щоправда, від цього Бєсєдіну навряд чи легше. Раніше головний лікар "Динамо" Андрій Шморгун повідомив результати обстеження, яке нападник пройшов після повернення до Києва. Артем пробуде без футболу орієнтовно пів року.

МОТОРОШНА ТРАВМА БЄСЄДІНА: ЩО СТАЛОСЯ

В овертаймі матчу Швеція - Україна захисник скандинавів Маркус Даніельссон зіграв прямою ногою в гомілку Бєсєдіну. Український форвард схопився за ногу та страждав від болю на газоні. Артем не зміг продовжити зустріч і покинув поле лише з допомогою лікарів.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Головний арбітр Даніеле Орсато спочатку показав шведському футболісту жовту картку, але після перегляду VAR дістав червону. Граючи в більшості, команда Андрія Шевченка наприкінці овертайму вирвала перемогу завдяки голу Артема Довбика та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

Associated Press

СТОП-КАДР ЕПІЗОДУ З ТРАВМОЮ БЄСЄДІНА

Скріншот відео

Після історичного виходу в 1/4 фіналу Євро півзахисник збірної України Олександр Зінченко віддав Бєсєдіну свою нагороду найкращого гравця поєдинку зі Швецією. Також партнери зі збірної підтримали Артема постами в соцмережах.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Бєсєдін вперше прокоментував свою жахливу травму. Артем подякував вболівальникам і партнерам за підтримку.

Як зараз себе почуває Артем Бєсєдін і чи визначили точний діагноз – лікар Володимир Павленко

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